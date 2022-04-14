大家都想發大財，如果睡一覺醒來就能財富自由是許多人的夢，《搜狐網》運勢專欄分享，生肖猴、豬、兔在4月最後2周運勢超逆天，被好運包圍，橫財說來就來，馬上能當富豪，錢財無憂。

生肖猴

猴年出生的人，精明能幹，一生中會遇到不少機遇和挑戰，如果有好好把握，財運和事業都會有所提升，4月最後兩周霉運將消散，好事連連，橫財接二連三，有望一躍成為富翁，諸事順遂，財運大利，身邊會有貴人傾囊相授，提供寶貴的意見和經驗，為日後的升遷打好基礎。

生肖豬

今年屬豬人運氣頗旺，事業上會有極大的突破，容易受到上司的嘉獎。屬豬人今年是印運生身之地，身邊少不了貴人的提攜，事業上必會大展宏圖。4月最後兩周，運勢逆天，馬上能當富豪，橫財不斷，發財不在話下，屬豬人迎水運、比肩助身，工作傾心如意，財運增長迅猛，未來大有可為。

生肖兔

4月最後兩周，生肖兔開門大吉，生活幸福安康，霉運殆盡好運臨身，他們做事再也不用求人，一定會收穫很多的意外驚喜和橫財之運！好運不停歇，年底必會成績突出，在職場開創發展良機，在工作上一路坦途，只要他們肯多出去走動，一定能夠得到一些寶貴的意見使得自己在不久的將來飛黃騰達。