在生活周遭，我們常常會發現有些人特別有福氣，壞事、倒楣事總是沾不到他們，遇難呈祥，和幸運相伴而行。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、羊、龍、猴的人今年受到命運之神偏愛，無論做什麼都順心，隨時都有好事發生，福氣從天而降。

▍1.生肖馬

屬馬人今年的工作順遂，前途一片光明，前進有動力，又有貴人大力支持，可說是鴻運當頭。屬馬人熱情開朗，喜歡交朋友，人脈通達，財富收入也不斷上升。沒有什麼阻礙，是大展身手的好時機。

▍2.生肖羊

真誠的屬羊人得到上天的眷顧，年底前有望大翻身，擁有很好的福運，平安富貴，心想事成，事業上順順利利，特別幸運，有不少事情如願以償，可大膽嘗試求財、求職等事，會有大大的驚喜。無論工作或生活都會有好的發展，天降福氣。

▍3.生肖龍

屬龍人一直以來運氣都不差，今年福氣更多，還有偏財，容易得到意外的金錢收穫。在風險投資方面獲利會非常豐厚，平時有理財習慣的人，也可多購買一些，虧不了。生活中能買到超值好物，還容易得到紅包或購物中獎。

▍4.生肖猴

屬猴人今年也挺有福氣的，上班族薪水穩定，按計畫消費，存款會越來越多。創業做生意的人有望致富，消息靈通，會有發財機會，經營有方安安穩穩。日子過得比較開心，不過，有寅申相衝會給平靜的生活帶來危機，要多加注意。

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