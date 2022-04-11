談戀愛是一件甜蜜又開心的事情，不過有些星座在感情中卻十分不解風情，經常讓另一半感到非常無奈。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座沒情調又不懂得浪漫，跟他們談戀愛要有心理準備。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，做事情一絲不苟，一旦達不到要求，就會強迫自己做到最好，感情中同樣如此，追求完美的處女座不會放過任何細節，不僅挑剔，講話也很毒舌，面對另一半替他製造的小驚喜，他多半不領情，還會嫌棄對方的所作所為，從來不會花費時間去同理另一半的心情和想法。

▍摩羯座

摩羯座責任感很強，會用心盡好自己的本分，並且投入更多的心思和精力，用行動證明自己的實力。摩羯座不會追求夢幻的東西，一切講究實際，所以面對感情時，經常不解風情也不懂得浪漫，加上考慮的事情比較多，面對追求者，摩羯座會想得很長遠，不會輕易開啟一段戀情。

▍白羊座

白羊座個性率直，不喜歡拐彎抹角，如果追求者一昧矜持的表達對白羊座的愛戀，他們反而會覺得反感。白羊座不會說肉麻的情話，如果喜歡他們的話就要直接乾脆的表白，不要扭扭捏捏，因為他們根本不會去揣摩對方的心思，和理解別人的想法，因此難免會讓人覺得有點不解風情，也毫無人情味可言。