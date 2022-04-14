星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，天蠍座、處女座、射手座、摩羯座的人最喜歡刁難自己，周遭的人都覺得他們已經表現得很亮眼，他們本人還是覺得不滿意，會不斷督促自己往上爬，追求心目中的極致成就。

▍1.天蠍座

天蠍座非常謹慎，無論做任何事都希望把風險降到最低，有些人可能會因為成功機率大，就沒那麼仔細認真，但天蠍座無論面對多簡單的任務，都會逼自己上緊發條，盡全力做到最好，在他人眼中根本就是在刁難自己。

▍2.處女座

處女座很在乎細節，無法忍受任何瑕疵，所以在職場上常常會花很長的時間處理手邊的事務，在大家覺得完成的時候，他們卻遲遲無法放過自己，會放大檢視各種細節，也因為他們這種追求極致的個性，總能不斷進步，因此擁有好口碑。

▍3.射手座

射手座閒不下來，喜歡各種刺激的事，能從一次又一次冒險的過程獲得成就感，他們會幫自己立下各種目標，達成的瞬間能滿足他們征服的快感，但這種感覺很快就會過去，他們會立刻督促自己再次啟程，無法停住腳步，對安逸的生活完全沒興趣。

▍4.摩羯座

摩羯座對自己的表現一直不是很滿意，總覺得能做得更好，就算周遭的人都給予肯定，他們還是會不斷自我懷疑，雖然他們也會在努力的過程中感到疲倦，但又怕自己站得不夠高，很快會被其他人取代，所以會強逼自己振作，不斷往高處爬，也因為他們會這樣刁難自己，因此往往能在事業上闖出一片天。