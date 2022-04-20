每個人對待感情的態度都不一樣，有些人分手之後會陷入情傷低潮，久久無法走出來，但也有些人毫不在乎，很快就可以找到新歡。命理網站「星座巫師」分享，獅子座、射手座、雙子座和雙魚座的人，最有可能在分手後「無縫接軌」，立刻投入下一個對象的懷抱中。

1、獅子座

獅子座拒絕讓自己在失戀的低谷中徘徊，因此他們在一段感情結束後，就會立刻找到下一個對象，有些人甚至在有分手徵兆的時候，就會開始尋找新對象，獅子座的自尊遠高於一切，所以他們會讓自己永遠處在最風光的時候。

2、射手座

射手座喜歡曖昧的朦朧感，既不用對感情負責，也可以享受2人之間的距離感，所以他們身邊總有許多「備胎」，而分手對射手座來說並不代表失戀和難過，而是可以跟備胎們打好關係的大好機會。

3、雙子座

雙子座對待感情有些三分鐘熱度，還很注重新鮮感，所以每一段感情都非常熱烈且短暫，他們喜歡在不同的人身上找到新鮮的感覺，因此分手之後，雙子座也可以很快就投入到下一段感情中。

4、雙魚座

雙魚座很享受異性對自己的關懷和愛意，所以他們分手後，雖然也會感到難過，但如果身邊有個人能對他們釋出好感與善意，雙魚座就會開始沉浸其中，若是同時出現多個追求者，他們則會相當苦惱，做不出抉擇。