俗話說：「人不可貌相」，有些人表面看起來很好相處，但內心其實很難親近。《搜狐網》命理專欄發文分享，巨蟹座、水瓶座和射手座的人，雖然在眾人面前相當隨和，但實際上卻是個難相處的人，很少有人可以真正走進他們內心。

1、巨蟹座

巨蟹座的長相和氣質都比較柔和，很容易讓人產生好感，但真正了解他們的人就會知道，巨蟹座對社交關係很小心翼翼，對每個不熟的人都抱有防備之心，想要讓他們卸下心防不是件容易的事，可以和他們和睦相處，且真正能走進他們心裡的人並不多。

2、水瓶座

水瓶座表面上看起來很隨和，跟每個人都很合得來，但若是長時間和他們相處就會發現，水瓶座有些特別，比較有個性，且喜歡特立獨行，所以和他們相處其實有點困難，他們可能表面上沒有反駁，但內心並不認同你的想法，大多數時候雙方都很難達成共識。

3、射手座

射手座個性開朗樂觀，和每個人都能打成一片，但仔細觀察就會發現，他們身邊能夠談心的摯友很少，而射手座本身對待感情，不管友情或愛情，都只有三分鐘熱度，當他們對一個人感興趣，就會一直找對方，一旦熱情消退了，就會瞬間消失，怎麼聯絡都找不到人。