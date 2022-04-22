星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、水瓶座、射手座看似隨和，其實很難相處，表面上跟所有人都很親近，實際上很少人能夠走入他們的內心世界。

▍1.巨蟹座

巨蟹座待人溫柔，渾身散發柔和的氣息，很容易讓人想親近，他們看起來很好相處，好像對每個人都很友善，跟大家都很要好，其實他們很沒安全感，對社交感到恐懼，每次與人交流都無法放下防備，小心翼翼的推敲對方的意思，非常害怕被傷害。巨蟹座雖然看似親和力強，其實很難走入他的內心，被他們視為摯友的人更是屈指可數。

▍2.水瓶座

水瓶座看起來很隨和，相處起來很舒服，身邊總是圍繞著一大群朋友，他們看起來很好說話，好像不太會反駁他人，其實他們性格很特立獨行，不開口辯駁只是懶得浪費力氣在不重要人身上。水瓶座很重視精神生活，腦中有許多天馬行空的想法，認為很少人能夠同理自己的感受，所以許多事情會放在心裡懶得說，不過沒意見不代表肯定，相處久了會發現很難跟他們達成共識。

▍3.射手座

射手座看似熱情開朗，四海之內皆兄弟，跟每個人好像都推心置腹，其實他們無論對人或是對事往往都是三分鐘熱度，這一秒看起來感情很好，下一秒找到更有趣的人，就忘了顧慮前一個人的感受，很難維持注意力和熱情在同一個人身上，所以身邊真正親近的人沒有幾個。射手座的態度表現得很明顯，他們興致來的時候會一直聯繫，等到新鮮勁過了，就表現出懶散、無所謂的樣子，此時相處起來就會讓人感到心很累。