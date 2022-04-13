星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶天秤、天蠍摩羯、獅子雙子這三個星座組合看似不搭，其實非常契合，交往後感情很融洽，走入婚姻後能過著幸福快樂的日子。

▍1.水瓶座、天秤座

很多人覺得這兩個星座都太自戀、自我中心，看起來不太配，其實這兩個星座很容易互相吸引，而且交往後水瓶座會顯得稍微強勢一點，天秤座為了維持關係，也會盡量配合對方的步調，相處起來頗為融洽。天秤座喜歡平衡的關係，伴侶如何對待自己，他就會同等的回報，水瓶座則是怕對方太黏，但對方若距離拉太遠，他也會感到想念，在這種狀況下，兩人總能找到剛剛好的相處模式，感情能走得很長遠。

▍2.天蠍座、摩羯座

天蠍座和摩羯座兩個都像是大魔王般的存在，感覺非常不搭，其實只要能好好溝通，這個組合也是絕配。摩羯座不太擅長表達內心的情感，只會悶著頭認真做事，在愛情中很專情，卻又不懂得如何表達愛意，而天蠍座心思細膩，觀察力很強，在愛情中很有佔有慾，他們總能從摩羯座的實際行動中感受到炙熱的愛，摩羯座的眼裡只有戀人和工作，也讓愛吃醋的天蠍座感到非常安心，兩個人都不需擔心對方會拈花惹草。不過天蠍座和摩羯座都很會忍耐，遇到問題常常憋在心裡不說，若是能敞開心胸好好溝通，踏入婚姻將能夠長長久久。

▍3.獅子座、雙子座

獅子座充滿王者氣質，控制慾很強，許多人會覺得他們跟愛好自由的雙子座完全不搭，其實這個組合超級契合。獅子座能力很強，總是顯得非常有自信，很容易引起雙子座的崇拜，兩人交往後非常恩愛，獅子座在外威風凜凜，回到家立刻變成撒嬌小貓咪，而喜愛新鮮事物的雙子座總能豐富獅子座的生活，讓每一天都多采多姿，兩人能一直沉浸在熱戀之中，感情的熱度只會增不會減。