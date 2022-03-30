每個人對待感情的態度與方式都不一樣，有些人喜歡和戀人每天黏在一起，有些人卻很需要自己的獨處空間。《搜狐網》命理專欄分享，射手座、水瓶座和雙子座的人，在感情中最需要被「放養」，另一半如果黏得越緊，他們就會逃得越快。

1、射手座

射手座熱愛自由，希望擁有舒服且愉悅的感情生活，不喜歡另一半黏自己太緊，必須給他們留一點個人空間，有時候過度的關心反而是一種打擾，他們有獨立生活、思考的能力，不需要別人替他們安排、決定，因此和射手座相處，不要過度束縛他們，而是採取「放養」的方式，才不會讓他們想要逃跑。

2、水瓶座

水瓶座戀愛後，並不會想要融入另一半的生活，也不想要對方融入自己的生活，希望可以保持自己的獨立性，擁有充分的自由，但當他們需要另一半時，對方就必須出現，而且不能因此患得患失、大驚小怪，雖然總讓人覺得很有疏離感，不過他們還是會以自己的方式給予另一半關心和照顧。

3、雙子座

雙子座看似隨和親切，但在親近的人面前，就會展現出脆弱、封閉、不愛融入環境的一面，因此越喜歡他們，越要了解他們什麼時候不想被打擾，若是表現得太過黏人，或者很會照顧人，他們不一定覺得是優點，反而會想要遠離，若是能懂得欲擒故縱，就可以吸引雙子座的注意。