來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最旺生肖，屬雞、牛、鼠、豬、狗的人非常幸運，身邊喜事不斷，財運明顯提升，手頭寬裕，一整周過得無憂無慮。

▍1.生肖雞

本周屬雞人生活很滿意，心情非常好，身邊助力多，人際關係良好，事業有貴人助力，全力以赴就能取得不錯的成績，周一會有意想不到的錢財到來。驚喜不只這些，周二還有桃花運，愛情悄悄來臨，甜蜜無比。

▍2.生肖牛

屬牛人本周諸事稱心如意，福財雙至，好運氣難擋，注定會發達起來。財運方面錢財只升不降，周三、周六進帳多多，適合理財、投資，收益不停全部看漲。上班族收入高、獎金豐厚，存款明顯提升。

▍3.生肖鼠

屬鼠人財運旺，本周有錢財入帳的機會，周三、周六是幸運日，重要的事情安排在這兩天去辦一定能成功。貴人多，做事有人幫，一整周會很輕鬆，不但賺錢容易，職場中也能大展拳腳。擁有堅定的目標和信心，事業上會有大幅進步。

▍4.生肖豬

屬豬人萬事如意好運來，運氣有所提升，本周好事連連，鴻運當頭，做什麼都順利。工作順心如意，所負責的任務會有所突破，讓長官、同事刮目相看。積極上進，容易取得更高的成績，或者夢想成真。

▍5.生肖狗

屬狗人將會迎來心滿意足的一周，生活快樂無比，手頭寬裕，沒有任何的負擔和壓力，讓人羨慕。勞動者付出有回報，努力不白費，給認真勤奮的自己一個亮眼的成績單。發家致富，成為大家尊敬的對象，步入美好生活。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】