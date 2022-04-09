代表愛與美的金星目前正位於，浪漫又多情的雙魚座，直到5月3日以前，帶來的是一年中最美好的戀愛時刻，塔羅牌老師艾菲爾點名太陽、上升與金星星座在處女、雙魚、白羊、雙子戀愛運極旺，有伴侶的人，若之前有什麼摩擦丶爭執，都可以在這個期間里積極修補關係，讓彼此感情甜蜜穩固，而單身者，此時也是出門約會，參加各種聚會的大好時機，容易尋覓真愛。

處女座

金星進入你的夫妻宮，你特別想要在這充滿浪漫氣息的春天里，可以被人寵溺呵護，心裡也默默羨慕那些已經脫單的朋友，其實不用去羨慕別人，有金星助力，你能如願好好的沈浸於戀愛和婚姻的好運甜蜜，只要你願意點頭答應，那麼想求得一段穩定戀情丶甚至是結婚都將不會是困難之事。目前的你正處於容光煥發的時候，身邊會出現成熟穩重的對象想追求你，如果對方的條件不錯，是可以考慮看看。而交往中的人，感情整體穩定，能充分享受二人世界的歡愉。

雙魚座

金星入你的命宮，讓你從內而外都散髮著桃花般的好氣色。你的身邊很容易有許多大小的聚會，不管是公司的聚餐，或同事丶朋友邀你一起外出旅遊，記得要多去參加，不只能去除你內心的孤寂感與壓力，更能借此遇到外貌以及條件都很不錯的異性，雙雙墜入甜蜜愛河。有伴者，你們的感情已進入老夫老妻的穩定期，為另一半準備一個驚喜旅行，安排重游舊地，更會讓你想起當初剛在一起的初心，心跳聲加快，就好比繾綣的初戀回憶。

白羊座

金星進入你的第十二宮，這是一個心靈宮，反映出你的潛意識，或是連你也沒有察覺的內心裡灰色地帶。這段時間你的戀情多半呈現一個秘密發展的趨勢，你目前可能有秘密交往的對象，但是怕被親近的朋友鬧著玩，所以兩人約定，等時機成熟一點再一起對外公佈。又或者你的戀愛對象是你的上司、老師，這樣的秘戀讓你無法開誠布公。但是請不要多心，相信你身邊愛你的親友知道後，會給你們祝福的。

雙子座

金星進入你的事業宮，代表你很有機會發展一場辦公室戀情，對象可能是身邊的同事、工作中常接觸的合作對象或是新進的小員工，另外也很有可能是醫院裡的俏護士或高帥醫師。這個時候就不要太宅、太戀家了，有約就答應，有局就現身，脫單速度更加快。另外，因為戀情順利連帶事業有成，很快就可以達到成家立業的目標嘍。