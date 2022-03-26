有些星座個性固執，就算有了交往對象，他們仍堅持己見，容易與愛人發生爭執，最終走向分手，但有的人則正好相反。《搜狐網》近日分享3個願意為愛改變的星座男，在戀人面前甚至變得很好說話。

1.天蠍座

天蠍男個性很自我，大多都優先考慮到自己的想法，幾乎不太關心他人的感受，雖然他們知道怎麼做能討他人歡心，但天蠍座天生反骨，他們就是不願意曲意逢迎，但有了另一半後，他們就會為愛改變，過去設下立場與底線，在愛人面前都可以商量。

2.摩羯座

摩羯男非常有原則，在朋友面前不會過分展現情緒，不僅有自己的想法，而且城府也很深，不過若是遇到喜歡的對象，穩重的他們也會展現出溫柔的一面，並非為了討好伴侶而做出改變，而是自然而然的反應，因為想照顧對方，所以變得體貼又細心，不僅如此，摩羯男很偏心，對他人都是公事公辦的態度，唯有面對另一半時，做事常夾雜情緒。

3.水瓶座

水瓶男在其他人面前，總是表現出獨立自我樣子，但有了交往對象後，他們自然而然就會改變，先前不屑做的事情，只要伴侶要求，他們都會願意去做，對於水瓶男而言，戀人的存在為他們的生活帶來火花，也能停下來冷靜思考眼前的實際問題，使他們變得更加成熟、有責任感，這也是水瓶男為愛人所做的改變。