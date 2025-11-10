新的一周到來，有些人財運全面爆發，不僅有正財進帳，意外之財更是滾滾而來，《搜狐網》列出3個星座這周財運炸裂，其中射手座貴人運特別旺，會主動介紹賺錢機會，且投資眼光精準，買什麽都能賺錢。

水瓶座

水瓶座這周的想法和點子會被人看中，願意花大價錢買創意，可能是設計方案被採用而拿到高額設計費，或是發明被看中而直接投資，會將自身的才華轉化成鈔票；另外，水瓶座這周如果從事電商、設計等副業，會迎來爆發期，可能是突然爆單或者接到高額的商業合作，並因此大賺一筆。

射手座

射手座本周的貴人運特別旺，會主動介紹賺錢機會，且不需要投入太多，但回報卻很豐厚；另外，射手座這周的投資眼光特別準，買什麽都能賺進豐厚的錢財，簡直像開了掛，使其財富快速增長。

雙魚座

雙魚座本周的財運全面爆發，在職場上將有亮眼的表現，使其不僅能升職、加薪，還可能拿到獎金或者收到客戶的感謝費，這些額外收入會使其錢包鼓起來；另外，雙魚座這周偏財運非常旺盛，參加抽獎有望中大獎，投資理財也能賺錢。

