年關將近，不少人萌生轉職或升遷念頭，希望在新的一年開創新局。命理專家湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中點名3生肖，年底將迎來職場高峰，不僅能擺脫舊環境的束縛，還可能遇上貴人提攜、開啟新舞台，無論是尋求升遷、轉換跑道，或計畫投入副業、自由接案，都有望在這段時間突破瓶頸、迎向成功。

TOP3：生肖豬（11點到13點生）

屬豬的人今年正沖太歲，整體工作運起伏不定，容易遭遇環境變動或人事壓力，進而感到疲憊，然而這些波折其實是為了清除阻礙，為新局鋪路。進入年底後，情勢漸入佳境，生肖豬將在變動中重新定位自己，找到更明確的方向，只要調整心態、勇於接受挑戰，就能在困境中脫穎而出。年底前特別適合嘗試新職務或尋找更合適的舞台，短暫的辛苦將換來穩定與成果。

TOP2：生肖虎（19點到21點生）

屬虎的人年底貴人運旺，尤其對從事業務、銷售、企劃或創業者最為有利，人脈將成為事業突破的關鍵，若能主動聯絡舊客戶或老朋友，以誠懇問候取代推銷語氣，將意外開啟合作契機。年底也是拓展關係圈的絕佳時機，參加聚會、活動都可能帶來新的合作邀約或升職機會，人脈的流動將直接帶動財脈，迎來事業與收入的雙重豐收。

TOP1：生肖狗（3點到5點生）

屬狗的人年底運勢絕佳，職場表現亮眼，容易獲得上司賞識，甚至吸引獵頭主動邀約，這段期間若考慮轉職、升遷或拓展副業，都是絕佳時機，建議積極進修、考取專業證照或發展第二專長，讓實力更具競爭力。生肖狗若能勇於展現能力、不再低調，將贏得更多機會與掌聲，不僅能在新職場中脫穎而出，更可能實現名利雙收，事業運勢一路攀升。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。