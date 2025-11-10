求財有的人靠努力，有的人靠運氣，若天生財運較旺，想要賺錢就相對容易。命理專欄「十二生肖運勢」列出5個生肖財運總是比較旺盛，其中屬兔者擁有良好的人際關係，使其在追求財富時能透過友人輕鬆找到支持和資源。

生肖蛇

生肖蛇表面上不張揚，但內心堅定，對成功有著強烈的渴望，這種對成就的追求使其在工作中表現出色，經常能夠將事情做到最好，事業也有一番成就；另外，屬蛇者有著非凡的天賦和機遇，能在特定領域取得顯著成就，從而累積大量財富。

生肖鼠

生肖鼠以其機智和高情商在各種行業中都能如魚得水，且天生具有吸引意外之財的能力，經常有機會獲得豐厚的收入；另外，屬鼠者一生中似乎總有好運相伴，尤其是在中年之後，運氣更是達到頂峰，好事不斷，生活各方面均能獲得滿意的回報。

生肖兔

生肖兔擁有良好的人際關係，從不與人結怨，使其在追求財富時少許多障礙，能透過友人輕鬆找到支持和資源，財富累積更為迅速；另外，屬兔者也總能透過獨到的眼光，在投資領域中獲得豐厚的收入。

生肖羊

生肖羊有著堅忍不拔的精神，無論面對何種挑戰，總能堅持到底，最終獲得成功，財富自然隨之而來；另外，屬羊者對財富的追求充滿熱情，孜孜不倦的努力總能吸引財神的眷顧。

生肖龍

生肖龍性格開朗，樂觀向上，這種積極的態度使其在生活中總能吸引好運，命運也似乎特別受到上天的眷顧，無論遇到什麽困難，總有貴人相助，幫助他們化險為夷，在追求財富的道路上也更為順利。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。