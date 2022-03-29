面對感情大家是一見鍾情，還是日久生情呢？心動雖然是戀愛最明顯的徵兆，但長久的陪伴或許也能漸漸在對方內心留下一波波漣漪，所以有些戀愛的開始是先建立在朋友關係上，相較於短暫狂熱的心動，這樣的情感更能夠細水長流，一起來看以下三個容易從朋友晉升為戀人的星座男吧！

金牛座男更喜歡平淡舒適的情感。(圖/翻攝自觸mii)

性格沉穩的金牛座，因為通常都屬慢熱型的人，所以在建立情感時都需要花一些時間去觀察，熱戀期雖然也很甜蜜，但一段時間後又會回到舒適平淡的相處，對於建立在友情上的愛情，更能讓他們找到恢復平淡後的共通點，這樣的情感也使金牛男更有安全感。

天秤做男因不知如何拒絕朋友，因此發展成戀人。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座個性溫和風趣，因此吸引很多異性在身邊圍繞，不過優柔寡斷的性格，常使他們常在朋友群裡發展出曖昧的情愫，不善於拒絕的天秤男，常因出於熱心的舉動，使對方誤會心意，也因害怕傷害到對方，所以就自然而然地與曖昧朋友發展成戀人。

摩羯座男擅於觀察、策畫如何把對象追到手。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座做事非常謹慎，而且善於獨立思考，就算身邊的人給予意見，也依舊不會影響他們的決定，性格內斂的魔羯男生活圈相較其他星座小，所以對象通常也會是同圈子的人，魔羯男喜歡默默觀察、策畫，若被魔羯男告白，通常是他早已計畫許久了。