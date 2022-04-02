這幾年日本演藝圈大吹結婚風潮，當代日劇女神蒼井優、石原聰美等都宣告覓得良人樂當人妻去，造成粉絲圈一片哀嚎，其中，「災情」最嚴重的莫過「國民老婆」新垣結衣去年宣佈與樂壇才子星野源假戲真做，兩人合作《月薪嬌妻》真的成了夫妻，形成華人世界一片「失戀潮」，而粉絲們對新垣結衣的執著似乎在這一年內迅速退燒，2022年「最適合當戀人的女星」排行榜出爐，這回新垣結衣竟然完全沒上榜。

在今年的白色情人節時，日本知名網站「Oricorn News」照慣例在網路上做了民調，評選出「最適合當戀人的女星」排行榜，不僅公開前十強排名，還做了5個不同世代的分析數據，相當具有公信力，讓人驚訝的是，過去無論是顏值、好感度或是戀愛相關排行總是佔據前3名的新垣結衣，可說是完全掉隊，連有顏又有身材的長澤雅美，都只排第十名。

今年「最適合當戀人的女星」綜合排行冠軍，由「小狐狸」吉岡里帆拿下。(達志提供)

綾瀨遙仍是40、50世代心目中的最愛。(達志提供)

在總票數排行榜方面，與綾瀨遙、新垣結衣並列三女神的長澤雅美，拿下第10名；而曾被封為「乃木坂46最強王牌」的白石麻衣，拿下了第9名；被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈則是稍微退燒落到第7名；戲約不斷的「國民妹妹」有村架純則是第6名；有「福岡第一美女」之稱的今田美櫻，勇奪第5名；透明系美女代表且重點是還未婚的凌瀨遙，則穩穩保持人氣拿下第2名；冠軍則由寫真女星出身、被暱稱為「小狐狸」的吉岡里帆拿下。

因《海街日記》大開知名度的廣瀨玲，特別受到10世代網友的歡迎。(達志提供)

被封為「乃木坂46最強王牌」的白石麻衣，在20世代中相當有人氣。(達志提供)

至於5個世代分別票選的結果，題目稍有不同，是選擇「最想和她交往的女星」，10世代的網友們心目中的冠軍，是演出《海街日記》大開知名度的新生代女星廣瀨玲；20世代的首選，則是美少女團體「乃木坂46」出身的白石麻衣；30代網友的心，則屬於「小狐狸」吉岡里帆；至於40代跟50代的選擇一致，最愛都是綾瀨遙。