每個星座的個性都有明顯的差異，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析12星座最值得驕傲的個人特質，獅子個性光明磊落，討厭卑劣小人，摩羯耐力強，凡事能堅持到底。

▍白羊座

白羊座容忍度高，有不畏艱辛的意志力以及戰鬥本能，心中一旦有了理想，必能排除萬難，勇往直前。在新的環境下，能發揮拓荒者的精神開創新局，有領導者的風範。同時，也有侵略的一面，最大的快樂是排除萬難讓艱難的事情進入軌道。

▍金牛座

金牛座性情沉著而踏實，對事物雖然猶豫不定，但是一旦決定下來，就能以堅忍不拔的精神，執著向前。忍耐力強，行事慎重，但也有頑固的一面。受人之託必能忠人之事，絕不會中途放棄。佔有欲強，比較追求物質上的滿足，而且堅持事物的完美度，是一個藝術設計及園藝方面非常有才氣的人。為人幽默、風趣，能得到朋友的青睞。

▍雙子座

雙子座有強烈的好奇心和求知慾，常會有一些突發奇想的點子，對於新觀念和新流行十分敏銳。聰明機智，口才好，是一個謀略家和演說家。遇事都能妥善處理，冷靜觀察，果敢而有擔當。

▍巨蟹座

巨蟹座感情豐富，大致上是一個溫和內向的人，但是絕不向惡勢力低頭，熱中參加愛家、愛鄉、愛民的團體，自我意識很強，尊敬能夠保護自己立場的人，帶有懷舊的心情，是一個十分傳統的人。

▍獅子座

為人正直，具有威嚴，以魅力和才能開創出一片天地，熱中權力地位。處世光明磊落，厭惡卑劣的小人行徑。對自己充滿自信，近乎自戀，心胸寬大，自能吸引群眾。不過，容易被自己的情緒左右，經常覺得孤獨。

▍處女座

為人勤勉，一絲不苟，喜歡接觸人群，是一個對社會有貢獻的人。對人體貼入微，做起事來也有大將之風，但是有時過於小心，反而無法掌握大局，不過整體上是一個有計畫、能力強的人，而且一向本著良心做事。個性上顧慮較多，有批判精神，容易成為犀利的評論家，有濃厚的道德觀念。

▍天秤座

個性穩重而理智，有公正的判斷力，擅長協調，在相反的意見中往往能擔負起調停的責任。凡事講求邏輯和策略，絕對不以暴力解決事情，而是以巧妙的手腕，在對等的權利和利害中找出平衡點。溫柔而不寡斷，有社交才華，容易博得上位者的眷顧和禮遇。

▍天蠍座

擁有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事風格創新，充滿神秘色彩，從無害人之心，但是人若負我，必會報復對方。對精神和物質的要求很高，同時也付出很多努力，奮鬥不懈，愛恨分明，感情十分強烈。

▍射手座

個性率直而開朗，對正義和真理抱持著極高的期許，注重精神生活，喜好哲學性的思想，但是容易流於鬆散的樂觀主義。大膽而富有冒險精神，熱愛自由，無論在何種環境下都希望保持精神與行動的獨立。

▍摩羯座

充滿智慧，思慮周密，有高度的耐力，在嚴苛的現實環境下仍然能夠耐心等待。為了使計畫周全，可以熬過漫長艱辛的準備時期，絕不鬆懈。或許行動不夠敏捷，但會持之以恆。個性嚴謹踏實，容易孤獨。從不掩飾利己之心，但是大致上仍能獲得上位者的信賴，具有社會使命感，而且懂得趨吉避凶，為自己規畫出一個立身處世的藍圖。

▍水瓶座

個性獨立而執著，經常有一些激進、革新的想法，屬於新時代的人物，有豐富的同胞愛和民主意識，能夠打破社會階級和人種的差異，培養真正的友情。面對陳舊的做法或觀念，會為了堅持自我信念而激烈反抗。這種類型的人，經常會為了達成共同目的而組織團體，發起運動。

▍雙魚座

才華洋溢，喜歡幻想，依賴心強，能適應不同的環境，有豐富的創造能力和藝術才華，選擇遠離俗世的生活，在物質上不會有太大的成就。富於同情，有犧牲自我的精神，尤其同情社會上的弱者和不幸的人。

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