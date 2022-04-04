「綠茶婊」指的是外表清純、楚楚可憐，但內心充滿心機的女生，常常以一副無辜的模樣吸引男生注意，讓不少女生都對她們恨得牙癢癢。命理網站「同道星座查詢」指出，雙魚女、天蠍女、摩羯女最擅長對付綠茶婊，高招的手段讓人大呼過癮。

1、雙魚座

雙魚女對付綠茶婊的手段十分厲害，綠茶婊會的她們也會，甚至比對方更能激起男生的保護慾，綠茶婊裝可憐，她們就更可憐，綠茶婊裝柔弱，她們就比對方更柔弱，只要雙魚女有心，就能發揮出天衣無縫、楚楚可憐的演技，讓綠茶婊無地自容。

2、天蠍座

天蠍女的觀察力很強，為了捍衛自己的愛情，她們一旦發現綠茶婊出沒，就會馬上展開一系列行動，全方位地挖出對方的過往、黑歷史，蒐集好證據後埋下伏筆，並等待最佳時機出現，再一次斬草除根，不讓對方有翻身的機會。

3、摩羯座

摩羯女看似低調、溫和，但其實她們只是沉默的觀察者，務實又和善的外表是她們對付綠茶婊的最佳盾牌，表面上笑笑的，背地裡卻慢慢切斷對方的所有支援和靠山，讓綠茶婊在不知不覺中被孤立，只能自身自滅，很多綠茶婊遇到摩羯女，往往還搞不清楚狀況，就已經「出局」了。