有些人就算出社會多年，依然能出淤泥而不染，星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、白羊座、射手座活得最純淨，他們能保有初心，不被世俗之事污染，堅持自己的原則，整個人充滿正能量。

▍1.水瓶座

水瓶座擁有有趣的靈魂，常常提出讓人意想不到的新奇點子，跟他們相處每一天都不無聊，他們一點都不天真，頭腦非常聰明，看透許多事情的真相，卻能保持內心的純淨，讓自己不被污染，他們很重視精神生活，常常會充實自己，呈現出高雅的氣質，整個人乾乾淨淨，讓人感覺非常有深度。

▍2.白羊座

白羊座能夠一直保持初心，就算出社會多年，依然擁有一顆年輕的心，他們總是顯得天真又純粹，不會掩飾內心真實想法，完全不會偽裝自己，開心就大笑、難過就大哭，像個小孩子一樣，其實跟這樣的人相處起來很輕鬆，可以完全放下戒備心，不需擔心他們會惺惺作態，在他們面前也可以拋開社會的枷鎖，真真正正地做自己。

▍3.射手座

射手座喜歡自由自在的生活，所以討厭太多複雜的想法或手段，活得非常簡單，他們對待朋友很大方，從來不會斤斤計較，他們有自己的原則，能保持信念，做人非常光明磊落，絕對不做偷雞摸狗、不講義氣的事，更不會算計他人，因此給人非常純淨的印象，充滿正能量。