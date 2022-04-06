星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、天蠍座、處女座性格非常獨特，又能堅持自己的原則，就算面對親近的人也不輕易改變，常常會給人無情、冷血的感覺。

▍1.射手座

射手座總是顯得非常熱情洋溢，待人態度友善，許多人會以為自己被他們當成推心置腹的朋友，相處久了才發現他們對每個人的態度都一樣，他們看起來很溫暖，其實這只是社交手段，骨子裡根本懶得為了任何一個人改變自己，就算有些人好心提出建議，他們會裝做虛心受教的樣子，轉過身依舊我行我素，本性非常無情。

▍2.天蠍座

天蠍座習慣與人保持距離，除了戀人和少數好朋友，其他人根本不被放在眼裡，他們對朋友非常講義氣，朋友有難一定幫到底，不過要被他們認定為朋友非常困難，因為他們防備心很重，往往會花很長的時間觀察一個人，如果不被他們信任，就算花再多心力，也無法改變他們的看法。天蠍座對旁人的態度有些冷淡，甚至可說是無情，面對不在乎的人，無論對方付出什麼、給出什麼條件，他們基本上都可以無視。

▍3.處女座

處女座的交際手腕很強大，擅長經營人際關係，不過他們真正在乎的人非常少，而且面對越親近的朋友，他們會顯得越無情，因為他們對自己要求很高，同時會用一樣的標準要求自己在乎的人，希望對方也能夠不斷進步，所以跟他們越熟，就會被他們更嚴厲地要求。處女座很有自信，認定的事情就不輕易改變，就算有外力介入，他們依然能堅持原則，意志力非常堅強。