有些人天生就因為能力太強，而成為人群中耀眼的存在，但所謂「樹大招風」，受人仰慕的同時，也會引來許多小人的忌妒。命理網站「同道星座查詢」分享，水瓶座、獅子座和天蠍座的人，擁有出眾的實力，卻容易因為太過優秀，而被小人糾纏。

1、水瓶座

水瓶座的實力太過優秀，不管走到哪裡都是耀眼的存在，在各個領域也都能有不錯的成績，不過他們和別人相處時，會盡力低調、掩蓋自己的光芒，因此非常受人歡迎，但也因為這樣，他們很容易遭小人忌妒、纏身，追不上水瓶座的腳步，只能在身後耍小手段。

2、獅子座

獅子座有自信又堅強，憑藉優秀的實力和天生帶有的主角光環，讓他們不用刻意表現自己，也會是眾人矚目的焦點，然而除了收穫許多佩服、仰慕他們的粉絲以外，同時也引來不少小人的仇恨與忌妒，就算他們改變自身高調的個性，小人也不會因此退散。

3、天蠍座

天蠍座擁有出眾的能力，就算平時習慣低調行事，也能夠得到眾人賞識，只不過他們天生傲驕、愛孤僻，總是躲在自己的小天地裡，不喜歡逢場作戲，再加上一開口就很毒舌，不擅長人際互動，卻又優秀、有能力的他們，自然很容易被小人盯上。