A-Lin將發新專輯《LINK》；這回再度合作億萬金曲〈有一種悲傷〉創作人張簡君偉，一同聯手打造新情歌〈聊聊天〉，細膩唱出當和舊愛重逢時，彼此內心看似平靜，卻波濤洶湧的濃烈情感，該曲內容竟意外撞哏大S與20年前舊愛具俊曄重燃愛火的時事話題，聽起來更是格外有共鳴感。

A-Lin在新歌以渾厚又充滿深情的聲線與情緒，同時選用最輕淡的力道唱出最深摯的情感，大展精湛歌技。她日前釋出新專輯前導預告片，概念來自「A Link With Nature （和大自然的連結）」，只見她秀出一頭長金髮，化身成森林精靈的新造型，十分吸睛，A-Lin當天戴上髮型師準備了1周的超長假髮，只為呈現出和森林樹根背景融為一體的感覺。

她身穿來自印度高級訂製設計師Rahul Mishra的作品，這系列也是為了幫助受到疫情影響的印度工匠，同時保存傳統技藝，來自刺繡工藝師親手縫出的優異技巧，讓來自部落的A-Lin，穿著時尚兼具空靈服飾，呈現出與大自然、山林的連結，意義非凡。