新北市三重某涼麵店老闆娘遭友人偷拍激戰影片，甚至上傳LINE群組，引起軒然大波。一名女網友透露，男友某個LINE群組不僅馬上出現偷拍影片，群組成員還不斷肉搜老闆娘，只為了挖出更多資訊，讓她相當不解，但男友得知後反而認為她「無趣又掃興」，不願再與她多談，讓她崩潰直呼「忽然覺得男友很噁心」。

一名女網友7日在網路論壇Dcard以「因為新聞，忽然覺得男友很噁心」為題發文，表示最近有篇新聞，是涼麵店老闆娘遭友人偷拍激戰影片並上傳LINE群組，影片隨後也被瘋傳至各大社群平台與論壇，引起軒然大波。

她指出，相關新聞發布沒多久後，男友某個LINE群組竟立刻出現偷拍影片，群組成員更是大肆討論事後發展，包括該涼麵店歇業、老闆娘搬到哪裡，甚至肉搜老闆娘。男友也透露，很期待大家挖出更多資訊，「想看台灣人有多瘋」。

男友此話一出，讓她瞬間起雞皮疙瘩，「老闆娘不是被偷拍的嗎？非自願上傳影片的幹麻一直挖對方資料，不怕出事嗎？」但男友只認為，她的回覆既無趣又掃興，不像其他朋友都能和自己女友聊這些事情，因此不願與她多談。

因為這件事情，讓她對男友有了不同看法，甚至覺得對方很噁心，「男生真的會有這種外流群組？也會期待這種挖資訊的事情嗎？」她也好奇，如果女生碰到類似情況時，應該怎麼回應才對。

貼文一出，有網友氣憤直呼，「這種完全不行，我會選擇立刻分手」、「有這種價值觀建議可以放生了」、「你是正常的，你男友很噁心」、「我男友也是，看他這麼開心跟我分享，我也很不舒服」、「快分，你男友根本犯罪預備軍，說不定哪天就偷拍你了」、「我覺得都知道男友是這種人了，還不分的人以後被偷拍也沒什麼好同情的」。

也有曾被偷拍、且影片也被散布出去的受害者透露，有些人看到影片覺得有趣，還分享給朋友，當作茶餘飯後的話題，但這些舉動對受害者而言，卻是一輩子也無法抹滅的傷痛，「知道影片開始流傳後，我每天走在路上都很害怕會不會路人都看過那些影片，甚至怕到不敢出門」。

她也感嘆，因為好奇而觀看的人都以為這沒什麼，繼續散布影片，但正是因為這些人，才讓世界充斥著更多惡意，「明明受害者什麼也沒有做錯，後果卻是由受害者獨自承擔」。