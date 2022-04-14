何思靜回憶起自己被伊正性侵的場面，至今仍餘悸猶存。（星空飛騰提供）

何思靜目前單身，約1年前結束長達5年的戀情。（星空飛騰提供）

在夯劇《華燈初上》飾演少女版「蘇慶儀」的23歲新人何思靜，與「情歌小天王」周興哲（Eric）共同演出的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》也大賣近8千萬，她今（14日）出席媒體餐敘，宣布正式加盟「星空飛騰」成為周興哲的小師妹，並分享《華燈》中她被繼父伊正性侵的那場戲，在她內心留下陰影，拍完後1個多月才終於出戲。

《華燈初上》是何思靜參演的首部影集，回憶起自己被伊正性侵的場面，至今仍餘悸猶存，「實際上也沒有被亂摸，是心理上的壓力，拍完有點走不出來，隔天我和媽媽去運動，腦海中一直浮現慶儀發現這件事的第一視角，一上車就爆哭。」那陣子她情緒相當憂鬱，甚至有點怕跟男生接觸，婉拒了許多朋友邀約，花了1個多月才慢慢走出來，「好像讓自己忙起來才不會一直去想，剛好那時候有在咖啡廳打工」。

何思靜也說當初為了要接近角色，她還特別讀了房思琪的《初戀樂園》，感受被性侵害女子的心境。在開拍前也有去光酒店探班，直呼楊謹華演戲時有種神秘的氣場，讓她不敢去打擾，只敢在一旁靜靜地看，楊謹華也有特別跑來對她打氣喊話「慶儀的一生真的很辛苦，加油」。她也大讚伊正很紳士，每場戲拍完都會拍拍她的肩，讓她安心，也會教她怎麼演戲，「我第一次演這種有肢體接觸的場面，他有提醒我要注意安全」，也笑曝媽媽最近在看八點檔，「我看到伊正哥怎麼又演這樣的角色，到處都是文雄叔叔」。

另外，她還分享高中時還真的曾經獨自一人在士林捷運站附近的停車場，碰過疑似特種行業的經理，對方突然擋在她面前說「妹妹，我們這裡有個很好賺錢的機會」，得知她當時還沒滿18歲，便要她加line之後聯絡，她為了脫身，趕緊給了line隨即逃走，回家後再把對方封鎖。

初嚐走紅滋味的她，有次在咖啡廳，還被店員認出來：「妳是不是有演！？」因為當時2部作品都正在檔期上，她還俏皮反問對方「演什麼？」後來才得知對方認出她是「少女蘇慶儀」。這回和周興哲成為同門，聊到先前一起工作經驗，何思靜表示2人對戲不多，加上朋友在KTV常常點周興哲的歌來唱，一直覺得對方是個遙遠的人，認識後才發現其實很好相處，讚：「很像學校會遇到的學長。」

何思靜畢業於輔仁大學資訊工程學系，外貌出眾稱得上是系花，但她哭笑不得說，常被班上男同學開玩笑「欸？我們班上有女生嗎？」感情方面，她屬於理性派，約1年前結束長達5年的戀情，雖然不到斷聯，但只有節日會互相問候，分手原因是因為畢業出了社會，2人關係漸行漸遠，公司沒有禁愛令，只是目前也沒有聊天中的對象。