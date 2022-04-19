特斯拉車主跑Uber，竟嗆乘客這句話！1名女子日前用Uber叫車，結果是輛特斯拉，上車前她注意到對方內裝是全套純白皮椅，正當準備開車門進去時，沒想到對方司機竟轉頭喊「不要弄髒我的椅子」，她認為愛護車子理所應當，但對方語氣很有問題，也應該自行加裝椅墊，抱怨貼文曝光引來不少網友分享類似經驗。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前用Uber叫車，來的是1輛特斯拉，車內裝是整套白色皮椅，沒想到她才剛開啟車門，車內司機就馬上轉頭說「不要弄髒我的椅子」，讓她內心不斷翻白眼；她認為白皮椅確實保養不易，尤其若遇到攜帶幼童、食品的客人理應害怕弄髒，認為司機可以鋪椅墊、增強保護。

該女網友說她體諒司機員的辛苦，「畢竟若不是您們，我這幾個月身體因素可能讓我無法通勤，衷心感謝你們」，但不認同對方直接說「不要弄髒我的椅子」的態度，最後無奈喊「抱怨我自己為什麼要一早叫車叫到白色皮椅特斯拉」。

其他網友紛紛留言「我自己是uber司機，我就覺得載客人弄髒難免的，怕髒就不要出來跑」、「我上次也叫到一台舊賓士，司機看到我帶著小孩就非常嫌惡的表情，從頭到尾就一直瞄我們超級怕弄髒他的車」、「馬上回他一句『那你別被開罰單或撞車』互相提醒，社會處處有溫暖」、「還有你上車小心點東西不要撞到，然後在車上一直碎念，那時候Uber才剛出來，因為載到家不敢給負評」、「投訴起來」、「司機其實沒錯，只是說話的方式，可能要修正一下」。