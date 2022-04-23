金永大飛往非洲前，在李聖經耳邊輕聲說「等我回來，妳就死定了」。（愛奇藝國際站提供）

朴正民客串演出李聖經的相親對象。（愛奇藝國際站提供）

韓國浪漫愛情喜劇《Shooting Stars流星》本週開播，描述以身居明星管理最前線的經紀公關組長吳寒星（李聖經飾）與他的天敵兼完美無缺的頂級明星孔泰成（金永大飾）之間的糾葛和成長故事，除了可以看到男女主角交織的愛恨情仇外，也曝光了不少演藝圈的秘辛，播出後備受討論。

首集劇情中，金永大貴為廣告代言佈滿全韓國的一線男神，仍決定在事業巔峰之際，飛往非洲做公益1年，在機場看到李聖經被眾多粉絲推擠跌倒，立刻走過去扶起對方，親密接觸的舉止看似暖心，沒想到金永大下一秒就在她耳邊輕聲說：「等我回來，妳就死定了！」而時隔一年回國的金永大，一見到李聖經就「桌咚」對方，還將臉湊近對方耳邊低語，粉紅曖昧氛圍令人心動，也讓觀眾好奇2人之間的關係。

朴正民也客串了首集，演出李聖經的相親對象，朴正民擔心對方經常遇到藝人，看男人的眼光會很高，李聖經趕緊解釋：「藝人和我們是不一樣的種族，臉不正常的小，腿不正常的長，就像外星人一樣。」朴正民笑回：「我感覺你在說你自己。」2人聊得正起勁時，李聖經卻因公司藝人拍到約會照，電話遭記者奪命連環扣，無奈之下只能跟對方道歉離開處理，讓她約會行程泡湯。

李聖經身為娛樂公司經紀公關組長，無時無刻都有接不完的電話，連去醫院做健檢都無法安心關機，果然途中又傳出金永大施暴的新聞，讓她急忙衝回辦公室處理，幸好最後是爆料者不小心被撞傷，加油添醋誇大事實，成功化解可能的公關危機。娛樂公司忙碌的工作日常也讓網友看得直呼「經紀人有時間休息嗎？」該劇每週六、日在愛奇藝國際站跟播。