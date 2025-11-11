副總統蕭美琴7日現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說；旅美教授翁履中直批偷渡演戲，他覺得丟臉。前立委郭正亮表示，他同意這是小突破，但吹太大會讓人受不了。至於為什麼是歐洲？因為很多人跟拜登的自由民主價值是同一派。

郭正亮10日在《大新聞大爆卦》節目表示，還原事情的本質就好，民進黨就是吹太大，吹得讓人有點受不了。因為IPAC就是都是些保守派、極右派，絕大多數都是反中的議員，甚至有些是反華的。這樣的團體，歐洲當然有，這有什麼稀奇？

郭正亮指出，歐洲議會750個議員，反中的大概就有250個，這有什麼意外？可是不要把這吹牛成說「蕭美琴去歐洲議會演講」，實際上不是，是去IPAC演講，IPAC租了一個地方，讓蕭美琴可以進來，真相就是這樣。那IPAC為什麼會幫忙辦這件事？背後當然要給錢！

【#大新聞大爆卦】颱風假?AIT會鄭麗文綠膽顫心驚?蕭美琴大突破?郭正亮爆賴清德賠大了!轟綠秋祭可笑被藍黨魁掀翻了!沈伯洋全球追緝收了這東西?20251110 ‪@大新聞大爆卦HotNewsTalk‬

郭正亮直呼，「你以為人家閒著沒事幹？這裡面也是我們的民主基金會...」，但民主基金會的老大也是韓國瑜，所以說這種事，國民黨也不用質疑太多，因為IPAC的大金主就是民主基金會。以前也曾經這樣，記得連戰1995年去奧地利也是這樣，這就是我們的困境。

郭正亮直言，「你要說這是一個小突破，我同意，可是不要吹太大！」說什麼歐盟、歐洲議會多麼同情台灣的處境？不要扯那麼遠。如果真的支持台灣，那就去聯合國提案？2758號決議等等？現實就是都沒有。所以其實就是IPAC憑著他們跟歐洲議會的關係，搞了這麼一場活動，台灣政府真正有用力成功的，是比利時政府給簽證，黃奎博也同意這點。那接下來，比利時就會遭遇中國大陸很大的壓力。

郭正亮強調，中國大陸不會遷怒到歐洲議會，因為這就是個借場地的事，過去常有。比利時政府給入境簽證，應該也知道會受到壓力。所以這是個歐洲的小突破，但為什麼是歐洲？因為歐洲很多人跟拜登那時的自由民主價值是同一派的，所以他們跟川普是不一樣的。