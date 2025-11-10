副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說，卻遭網路謠傳，「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，隨即遭總統府駁斥。蕭美琴今（10）日受訪時也說，這個是完全的造謠，完全不實跟扭曲，能夠去到歐洲，向各位關心台灣的議員來發表看法，是許多在前線的外交同仁長期努力的成果。

近日網路上流傳「法國BBC報導台灣花80億歐元買蕭美琴演講」的假新聞，引發討論。總統府聲明，強調有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理；呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

對此，外交部也表示，已於今（10）日行文內政部警政署與法務部調查局報案，並與警政及資安單位合作追查來源。外交部嚴正澄清，此為刻意製造、蓄意擴散的假訊息，內容完全子虛烏有，針對刻意散播謠言的行為，將會持續蒐證提供警政機關偵辦，追究相關法律責任。