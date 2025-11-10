位於林口的文化新地標「國家檔案館」將於11月22日正式開館，試營運以來已吸引超過15萬人次參觀，成為親子家庭及年輕族群的熱門打卡點，館方10日特別邀請民視8點檔演員王瞳與宮美樂，以及蔡允潔母女擔任嘉賓，搶先深度體驗國家檔案館內多項結合AI、VR與多媒體科技的互動設施。王瞳、宮美樂從今年4月就一起在林口租房當室友，平常也會是一起看展覽的好朋友，欣賞完以火車車廂沈浸投影的時光迴廊，王瞳想起年輕時因為南北兩地跑，當時台北的男友還會搭火車到台南看她的往事。

王瞳也說，以火車視角呈現台灣歷史，讓她兒時回憶湧現，火車承載了大家不同階段的記憶，因為火車站一定是當地最繁榮的地方，雖然她因很小就出道，比較沒在坐火車，但很常在火車站附近活動，以前放學後就是跟朋友約火車站，那是逛的、吃的聚集之處。她並自曝，讀五專時已經出道，當時在台北讀淡江大學的男友常會搭火車到台南找她，她再騎摩托車去火車站接他，兩人戀情約維持3年，因為她拍戲太忙、聚少離多感情變淡，對方也跟他們共同的朋友走得「更親近」，所以就分手了。

琳賽（左起）、王瞳、宮美樂3位閨蜜一起塗鴉畫畫。（民視提供）

蔡允潔（左起）、王瞳、宮美樂一起欣賞火車車廂「時光列車」。（民視提供）

王瞳表示，她跟宮美樂平常有空會相約一起看展覽，因為北藝大畢業的宮美樂平常就是看展人，跟她走比較近後，自己也變得比較有文藝氣息。走進國家檔案館看展，讓她覺得有如歷史課本被活化，從髮禁、講國語、跳健康操、健保卡的演變等都讓她很有感，覺得比看歷史課本有趣多了，並自嘲「我本身就是一個歷史」。看到展覽中展示台灣健保歷史，王瞳幽默自嘲是「健保卡從蓋章改成 IC卡的那一代」，還解釋起自己「不太會講台語」，是因為小時候學校訓導處牆上會貼著4個大字「請說國語」。

王瞳對展覽內容非常有興趣。（民視提供）

王瞳（左起）、宮美樂、蔡允潔母女一起深度體驗「國家檔案館」的多項互動展覽。（民視提供）

現場與研究員鄭巧君的交流，也意外勾出王瞳深藏的家族記憶。當研究員提及自己的研究領域包含「電影產業史」時，王瞳紅著眼眶分享：「我阿公以前是畫電影海報的，他會手寫那些大字。」她擔憂家裡珍藏的作品不知如何保存，研究員隨即建議：「檔案館有專業修護師，非常歡迎協助保存。」讓王瞳又驚又喜：「原來家族記憶也有機會變成國家檔案！」

她感謝館方把這些檔案整理得這麼好。也因為她近期在《好運來》的劇情較暗黑，看完展覺得紓壓又療癒。

王瞳（右起）、宮美樂、琳賽、蔡允潔母女一起深度體驗「國家檔案館」的多項互動展覽。（民視提供）

宮美樂也大讚互動型展覽很有趣，「透過了解的知識，可以存更久！」尤其火車讓她很有感，「小時候出去玩都搭火車，長大會搭火車去找朋友、出去玩，火車也承載了我們的成長」。她看到客廳佈置也很有感，透露自己是阿嬤帶大的小孩，「阿嬤有很多孫子，我是最瘦一個！因為阿嬤怕我們餓。也因此以前我們家的藤編椅滿常需要更換的」。