台中市一家科技公司9日在臻愛會館舉辦理財座談會，至昨日累計有3人確診，並提供表演藝人名單，部分藝人喊冤當天沒有到場演出。市長盧秀燕今天說，對於廠商提供的藝人名單，與當日實際出席情形有出入；包括鼓鼓、孫生等少數朋友未出席造成他們的困擾感到非常抱歉，為什麼廠商提供的名單會有一部分出入，還要再瞭解。

台中市昨日新增本土確診33例，其中9日在烏日臻愛會館舉辦的理財座談會，繼2人確診後，昨日新增1名50多歲女性染疫，累計該感染鏈累計3人確診。市府依主辦單位提供的資訊發出254封簡訊；還有出席演出包括沈玉琳、詹惟中等15組藝人呼籲趕快去篩檢。

被點名九日到該理財座談會演出的多名藝人立即澄清，當天根本沒有到場表演，被列在名單中的藝人「鼓鼓」3月底因舞蹈老師確診，當時篩檢結果陰性，後來陰轉陽，澄清自己9日還乖乖在檢疫所隔離，14日回家後自主健康管理，「真的沒有亂跑」，不可能跑去台中演出。

盧秀燕對廠商提供的藝人名單，與當日實際出席情形有出入，包括鼓鼓、孫生等少數朋友未出席，造成他們的困擾感到非常抱歉外；並呼籲那天在說明會如果有參加的民眾，或現場出席的藝人們希望趕快去篩檢，確保自己的健康狀況。

盧秀燕強調，「我目前已知藝人沈玉琳、詹惟中、郭靜等人，都已去篩檢，謝謝他們的配合，他們是防疫優等生。」