台中市20日公布新增80名確診者中，其中16人年齡在10歲以下，最小只有8個月大，市長盧秀燕表示，依照現在的狀況，12歲以下小朋友都還打不到或不能打疫苗，提醒家裡有小朋友的大人，疫情嚴峻期間一定要節制，避免參加比較高風險的大型群聚活動，為愛節制，為愛防疫，杜絕染疫傳染給家中小朋友的機會。

盧秀燕指出，目前12歲以下的小朋友都還打不到或不能打疫苗，但從今日新增群聚個案中，出現的幼兒園群聚初步判斷為1名幼兒園老師在4月10日跟朋友參加北部演唱會後，4月13日出現症狀，園內幼童接續確診；進香團群聚中也出現台中目前年齡最小的確診者，只有8個月大的女嬰，已收治住院。

關切小朋友染疫人數增多，盧秀燕今日在防疫記者會特別再三強調，「現在講的重點非常重要」，因為當前12歲以下小朋友沒有施打疫苗，幾乎沒有防護力，現階段大人並沒有限制行動，包括各種經濟運動、生活照常進行，但如家裡有小朋友的市民，請一定要節制參加各種群聚活動。

盧秀燕說，如果家有小孩的大人參加比較高風險，或者群聚大型的活動，若遭染疫，大人打接種疫苗，相對有保護基礎，但小孩並沒有施打疫苗，現在很多12歲歲以下小朋友受感染，大部分都是遭家裡的大人感染。

「我要拜託大人們，如果你家有12以下的小孩，參加群聚的活動要比較節制，為愛防疫」，她疾呼，如果大人去參加高風險群聚活動，讓家中幼童感染確診，小朋友何辜，呼籲為愛節制，保護城市的幼苗，保護城市的小朋友，雖然會造成大家不方便，不要讓小朋友感染情況加劇。