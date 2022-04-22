一年一度的大甲媽祖遶境活動，名列全世界三大宗教活動之一。（圖中人物與新聞事件無關，檔案照片）

國內新冠肺炎本土疫情如滾雪球般越滾越多！台中市22日共新增183例本土確診個案，其中參加大甲媽祖9天8夜遶境確診者新增3例累計4例。市長盧秀燕舉行記者會時，強調市民要落實防疫別輕忽，減少外出也不要恐慌。衛生局強調，配合中央疫調縮減至確診者前兩天相關接觸者匡列即可，不再公布足跡，把人力用在重點群聚案及居家照護。

受到新冠肺炎本土疫情延燒影響，今年大甲媽祖南下遶境宗教之旅，參與信眾比往年遞減很多，連大咖政治人物都望而卻步；媽祖回鑾安座後，湧自全國各地的信眾都回到原本居住地，支援警力亦各自歸隊。

媽祖回鑾後，近日陸續傳出參與進香的信眾確診的案例，昨天傳出1名台中市確診男子，16日下午陪北部友人在鹿寮附近參加大甲媽祖回鑾遶境；今天又傳出有3名確診者參加遶境。

台中市政府指出，今天新增的3起參加遶境個案，和昨天的個案彼此並不認識，並無群聚關聯性，是否還有其他個案，相關單位密切關注中。