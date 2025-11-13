新北市府民國109年重啟推動八里觀光纜車計畫，但至今仍未有下文。新北市議員蔡錦賢說，如今淡北道路已經預計2029年完工，淡江大橋也將在明年完工，交通打通後就要拚觀光，希望市府加速評估八里纜車，另外也可以考慮在山頂蓋個旋轉餐廳，對此新北市長侯友宜回應，市府也一直推動八里纜車，但因牽涉遷墓、落墩等問題，要想辦法解決。

新北市府民國109年重啟推動八里觀光纜車計畫，但至今仍未有下文。新北市議員蔡錦賢說，如今淡北道路已經預計2029年完工，淡江大橋也將在明年完工，交通打通後就要拚觀光，希望市府加速評估八里纜車，另外也可以考慮在山頂蓋個旋轉餐廳。（柯毓庭攝）

蔡錦賢說，他去日本等外國地區參訪，看到外國纜車，一次收費500至600元，就可以坐纜車到山頭欣賞風景，非常漂亮也便利，希望八里纜車加速推動，看能否以BOO或是或是BOT的形式發包，山頂上再弄一個看台，甚至可以蓋個旋轉餐廳，讓民眾欣賞美景，強調八里山上「真的很美，還可以看到桃園市、台北市」，若能夠做起來，淡水、八里真的會變成全國觀光最好的地點。

侯友宜對此回應，市府一直推動八里纜車，看能不能做成，但因興建纜車需要土地，土地上遷墓、落墩都是問題，市府要想辦法來解決這些問題，因此需要時間，加上環境影響評估也要做好，認同表示「不然從山頭拉個纜車下來，遠遠看真的很美」，強調市府會持續努力。