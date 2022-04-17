藝人徐小可（許暐翎）13日在臉書開直播不滿停課標準，直接批評衛福部長陳時中「一天到晚練肖話」，引發議論而各有支持者，T妹對這場風波在IG發表評論，直言「今天一旦講了政治議題，你就要考慮綠軍一定會攻擊你，而說好台灣是言論自由，其實並不然！」

徐小可身為3寶媽日前直批衛福部長陳時中遭網軍出征，T妹雖遠在澳洲看到此新聞後在IG表示，每一個人應有獨立的思維，每一個人都可以對政治人物發表個人看法，無論喜歡或不喜歡，但在台灣是不行的！絕對不行，這你要很清楚。今天你如果沒有勇氣面對大量的網軍，如果你無法堅持個人的理念，你害怕罵聲那代表你沒有強大的心，你還是閉嘴就好。

T妹認為的言論自由是「真正言論自由的國家，人人都可以表態個人看法，對不同思維言論者給予包容與尊重，而不是跑去對方的版面謾罵，這個國家才稱的上真正的言論自由。沒有一個人的言論可以滿足所有人，相信你的言論一定有人支持，也一定有人反對。」

此外，T妹直言「沒有人應該為自己的看法與感受道歉，人民才是國家的主人翁。就算給出中立言論還是有人會扭曲你，並說你沒有台灣價值，很多人認為執政黨代表台灣，你甚至會被扣上不愛台灣滾出去，你承受起這樣的污衊嗎？！」大眾絕對可以在新聞底下發表看法，但絕對沒有資格跑到別人版面批評指教。T妹Hashtag更以「值得探討」、「越走越回去」、「言論自由」引起討論。