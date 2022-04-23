疫情影響了許多人的生活，也讓弱勢族群更加困頓。一向熱心公益的全球城市小姐選拔大賽台灣賽區主席楊耀福與一群企業界友人在媽祖誕辰日敬獻平安米5千斤，祈福國泰民安，也祝福民眾健康平安。

吳俊徹(左起)、彭一修、唐天承、黃宥綸、楊耀福攜手做公益。(中華全球城選拔協會提供)

4月23日是媽祖誕辰，全球城市小姐選拔大賽台灣賽區會長楊耀福，與國際同濟會中A區德裕村會候任會長黄東昇以及其他企業界友人艾斯奎爾股份有限公司董事長吳俊徹、彭一修、唐天承 、天篷曜界股份有限公司董事長黃宥綸、財團法人配天宫董事長蔡承宗一起做公益，敬獻平安米5千公斤，他與眾多好友一同發願祈求希望國泰民安，疫情早日趨緩，並於4月22、23日親自在配天宮門口發放。

嘉義縣朴子配天宮壬寅年樸仔媽誕辰祈安遶境暨祝壽大典活動從22日展開，朴子配天宮原名為朴樹宮，是嘉義縣內著名的古廟。因廟內的鎮殿媽，由千年朴樹雕刻成而命名，是台灣著名的媽祖廟之一，朴子媽在台灣的媽祖信仰中，具有舉足輕重的地位。

配天宮「求子燈花」的特色民俗，傳承至今逾200年，是全台唯一由媽祖擔任求子主神廟宇，信眾用在地古地名，稱呼朴子媽祖是樸仔媽，常有許多不孕夫妻前來求花。