致力推動兒童教育的新竹市議員李妍慧，在兒童節連假首日與大魯閣湳雅廣場、人本教育基金會共同舉辦「憶童兒趣─2022寶貝老闆惜物市集」，吸引許多家長帶著小朋友參與闖關兼做公益義賣，現場充滿孩子歡笑聲。

李妍慧表示，4月是屬於兒童的月份，4月4日是兒童節、4月30日是國際不打小孩日，昌禾教育基金會去年與人本教育基金會成立「不打小孩聯盟」共同宣導不打小孩的理念，受到許多新竹在地家長熱烈的迴響。

今年兩大基金會再攜手大魯閣湳雅廣場3方共同合作舉辦「憶童兒趣─2022寶貝老闆惜物市集」，提前在屬於小孩的「兒童節」起，展開1個月的宣導，邀請更多家長在4月30日共同立約不打小孩。

李妍慧說，她是3個小孩的媽媽，她一直希望可以讓孩子們在沒有打罵的環境下快樂成長，但這並不容易，練習多傾聽孩子的想法，好好與孩子溝通，會發現漸漸地會更了解孩子，關係也會更緊密。

今年很開心與大魯閣湳雅廣場、人本教育基金會在兒童節連假共同合作這麼有意義的活動，拉長將近1個月的時間宣傳不打小孩的理念，歡迎更多新竹的家長一同參與響應。

此次李妍慧特別策畫別具意義的藝術行動，與清大附小3年級美術班合作，以孩子的視角看待父母的管教，現場公開14幅可愛又別具意義的畫作，有的孩子從自身受到父母打罵的經驗去創作，有的孩子將自己父母的愛表現出來，畫作並在現場舉行公益拍賣，不少家長當場感動表示，「不打小孩了！以後好好愛我的寶貝！」

「憶童兒趣─2022寶貝老闆惜物市集」精心規畫9大闖關活動，包括懷舊復古遊戲套圈圈、跳房子、彈珠台以及趣味的美食娃娃機、糖果一把抓、太鼓達人等，完成闖關即可獲得精美好禮1份，還有機會把兒童「賓士汽車」帶回家，今年也特別推出「寶貝老闆惜物市集」，吸引每日50攤的小朋友親自作主體驗當老闆，4日兒童節當天的舞台區也將有精彩的兒童音樂饗宴。