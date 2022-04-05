台北市一名家長去年11月參觀某托嬰中心，付了「保額費」5000元，約定今年5月送托，結果托嬰中心通知改列候補，家長不滿要求應履行保額承諾卻遭拒，市議員簡舒培發現，保額費於法無據，業者不履約也只需退費，造成家長極大困擾。北市社會局對此回應，2個月內提出保額費管理辦法。

北市收托量嚴重不足，呈現僧多粥少情況，一名住在大安區的家長向簡舒培陳情，去年11月與某托嬰中心約定今年5月9日送托，還繳了5000元保額費，不料，今年2月接到通知改列候補，托嬰中心最後只願退費不肯履約，但家長也拿業者沒輒。

簡舒培指出，根據《私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法》，私人或團體申請兒少福利機構許可，應檢具申請書及收退費基準向所在地主管機關提出，衛福部今年3月22日發布《托嬰中心定型化約應記載及得記載事項核定本暨範本》服務費用，規範托嬰中心得收取服務費項目中也沒有「保額費」，也就是目前托嬰中心相關法規，未針對保額費收取訂有相關規範。

她發現，全北市187家私立托嬰中心，有105家收取保額費，但僅有1家申報，且保額費金額不一，最低1000元，最高甚至收到1萬元，還有以註冊費當做保額費。

簡舒培認為，保額費有存在必要，禁止收取恐怕會有家長報了名最後沒出現，造成業者很大困擾，但家長付了保額費就是希望名額能被保障，市府應重視業者與家長雙方權益。

她建議社會局，應要求業者據實提報收退費基準，同時也明訂保額費權益和義務，托嬰中心的評鑑項目也須列入與家長消費糾紛。

對此，社會局長周榆修回應， 確實有疏漏，權利義務要對等，2個月內提出北市保額費管理辦法。