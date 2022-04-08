台北市衛生局昨表示全市累積9家酒店、17人確診，呼籲到訪酒店的民眾自主快篩，卻沒在第一時間給出酒店名稱，僅提供商業登記，讓民眾霧煞煞。對此，台北市議員游淑慧今爆料，有聽聞業者去關說，但此做法相當不公平，也和之前的方式相違背，既然政府選擇繼續做疫調，那做法就該一致，否則疫調將淪為沒有意義的工具。

台北市共有9家酒店傳出民眾染疫，包括「金拿督商務會所」、「君悅酒店」、「龍昇酒吧」、「百達妃麗」、「威士登商務會館」、「富貴酒店」、「皇冠酒吧」、「金昌酒吧」，及「世盟百欣商務酒店」。

游淑慧表示，自己曾經聽說有一些業者不願意公布店名，才透過關係去跟市府關說、陳情，但她認為疫調應該統一標準，之前餐飲業、超市等地出現確診或足跡，市府都將店名都公布的一清二楚，才有辦法預防。

游淑慧說，現在政府面臨抉擇，因為台灣疫情多點爆發，朝與病毒共存，此時疫調沒有意義，但既然決定要走這一條路，那SOP應該要公平，如果有的被公布、有的沒有，有的店家被影響，有的店家卻被保護，對市民防疫會出現漏洞的困擾，對店家來說也不公平。

游淑慧認為市府應該好好思考，到底疫調工作要不要繼續，假設要持續下去，疫調的公布原則就是要做法一致，否則這個疫調等於是「沒有意義的工具」。