阿妹演唱會已累積16例確診足跡。（讀者提供）

歌手張惠妹演唱會再新增1例歌迷確診，台北市衛生局表示，今新增1例曾赴張惠妹演唱會，張惠妹演唱會已累計16例確診足跡，包含北市10人、外縣市6人，目前累計匡列340人，發送3萬9154封簡訊。對於今日新增個案的參加場次與座位，衛生局表示正在疫調中。

衛生局表示，台北市新增164例本土病例，創今年以來單日新增本土病例數新高，其中酒店及酒吧相關新增9例(信義區案30426、大安區案29795及30656、中山區案29800、30129、30392及30394、大同區案29793、內湖區案30677)； KTV相關新增2案(萬華區案29821及29822)，大安區某大學2例(大安區案30654、內湖區案30675)、接觸者確診9例(松山區案30415、信義區案30420、30422及30686、大安區案30125、中山區案30395、萬華區案30432、文山區案30679、南港區案30430)。

衛生局表示，今日再新增1位確診者(案30666，CT值12)曾參加小巨蛋演唱會，目前衛生局已依流程疫調中。對於場次與座位，發言人紀玉秋表示，正在疫調中。

截至今(14) 日中午，合計已有16例確診者，包含北市10人、外縣市6人，經疫情調查發現曾參加小巨蛋演唱會者，演唱會相關匡列居家隔離合計340人，北市衛生局並已發送足跡簡訊共3萬9154封通知相同場次民眾加強自我健康監測，若發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等呼吸道症狀，可使用家用快篩試劑檢測，早期發現及就醫。