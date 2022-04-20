花蓮縣政府說明今新增的86例確診個案。（羅亦晽翻攝）

花蓮今新增86例確診個案，主要還是以部立花蓮醫院與宜蘭婚宴延伸相關群聚案為大宗，不過新增的個案中，尚有59例正進行疫調，確診者身份包含花防部的官兵，對此，衛生局表示，確診個案數不多，案號這兩天將會陸續出來，目前仍在找尋感染源頭，軍方也將配合相關防疫規範因應處理。

縣長徐榛蔚說明86例，小加拿大美語補習班延伸3人；部立花蓮醫院13人，除院本部，還有前往門診取藥確診，甚至延伸到其親友；宜蘭某婚宴延伸的滿月酒群聚部分則是10人，包含台泥、亞泥公司的下包商，呼籲相關公司人員進入前往快篩；外縣市1人；疫調中59人，其中包含企業員工、在花蓮工作者。

衛生局長朱家祥先說明，花醫新增的13例，分別為院內1名照服人員、3名住民、1名其他人員，外溢的6名親友及曾到門診看診的2名病人，該院確診個案已逐漸收斂，尤其是院內部分，住民已百分之百感染，不過確診案號這幾天才陸續出來，他也籲個明天有案號的病患還有5位，該院院內感染迄今累計169人。

宜蘭某婚宴延伸部分新增10人，除秀林鄉滿月酒群聚，還有職場，主要是亞泥的員工及外包商；至於美語補習班部分，多是被匡列的親友，該傳播鏈已逐漸收斂。不過59例疫調部分，目前都還在找感染源，包括黃昏市場攤商、美崙地區某超商工作人員等，呼籲該市場其他攤商或與超商有密切接觸者，請到國軍花蓮總醫院快篩。

由於縣府地政處昨傳出有員工確診，縣府緊急匡列該局處其他同仁進行快篩，朱指出，地政處1人確診，匡列該處居家快篩都是陰性，繼續正常運作，不過今天原民處也有員工確診，經匡列該局處同仁居家快篩，目前結果均呈陰性。

外傳花防部昨有3名官兵確診，今天人數已累計至8人，對此，朱家祥不願多加說明，僅說個案數不多，都是花蓮鄉親，這2天才會出現案號，而衛生局同仁也正持續疫調，並請軍方配合協助，盼能找到感染源頭。