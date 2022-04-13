為落實販菸業者不得販賣菸品給未滿18歲青少年，衛生福利部國民健康署辦理「喬裝未滿18歲購菸測試」，桃園去年以檳榔攤合格率最低，今年也將持續辦理並於4月展開，呼籲販菸業者查明購菸者年齡再販賣。

衛生局指出，桃園去年4大類別販菸業者，合格率分別為連鎖便利商店86％、大賣場及超市80％、檳榔攤71％及一般販售菸品業者82％，其中以檳榔攤合格率最低，依菸害防制法及桃園市電子煙危害防制自治條例規定，販賣、提供菸品及電子煙給未滿18歲者將裁罰1至5萬元。

衛生局表示，去年針對違規供應菸品或電子煙予未滿18歲者，總計裁罰27件，罰鍰總額為26萬5000元，違規原因為未確認購買者年齡，甚至購菸者穿著校服仍未查驗年齡，另亦有家長請未滿18歲的孩童協助購菸。

為避免青少年輕易取得菸品，衛生局說，今年度強化源頭管理、輔導及稽查，除辦理販菸業者法規訓練、輔導業者販售前落實年齡查證，也追查違規提供菸品及電子煙給未滿18歲的來源，再次呼籲業者，如遇穿著學生制服者、未提供身分證明者，應直接拒絕販售，並告知購買者相關法令規定。

衛生局長王文彥提醒，菸草中含有超過7000種化學物質和化合物，至少有93種已知的致癌及毒性物質，提醒家長應隨時注意勿讓家中孩童因好奇而接觸菸品、電子煙，且不得讓未滿18歲者協助代為購菸或電子煙，避免未滿18歲青少年接觸菸品及電子煙。

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