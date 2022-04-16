國內疫情近來快速升溫，台南市七股區娛樂漁筏業者反映生意慘淡，假日烤蚵區的座位只坐滿3分之1。（張毓翎攝）

國內疫情近來快速升溫，台南市七股區娛樂漁筏業生意慘淡，永順號鄭姓業者說，自清明連假後，遊客人數明顯大減，不只團客大減，連小家庭出遊的人數也變少，連2天本土個案單日破千，生意更是直直落，今天假日人潮只剩原來的2、3成，直呼似乎又去年的夢魘。

七股潟湖的景致及生態環境，每年吸引許多遊客前來搭乘娛樂漁筏，體驗潟湖之美，並順道品嘗在地鮮蚵、虱目魚等海鮮，遊客可以在龍山漁港、海寮碼頭、六孔碼頭及南灣碼頭等處搭乘。去年疫情警戒升至第3級期間，經營娛樂漁筏的業者，生意全面停擺。

然而，疫情降為2級後，因為用餐隔板規定，有業者等到隔板限制取消後才復業，龍山漁港永順號的鄭姓業者說，去年底至今年初，國內旅遊復甦，載客量逐漸恢復原有的水平，尤其連假期間，人潮絡繹不絕，停車場總是停滿了車，遊客時常沒位還得找路邊停。

鄭姓業者說，但隨著最近本土疫情升溫，從單日破百例開始，就陸續接到團客打電話來退訂，清明連假後，本土個案持續暴增，這2天本土個案更突破千例，超可怕，記得去年3級疫情警戒時也沒那麼嚴重，害得現在很多自由行的旅客都不來了。

鄭姓業者提到，之前假日固定每小時1個船班，如果人潮多的話則每半小時，由於今天來的遊客太少，得湊滿一定人數，延長1個小時多才開船，去年疫情嚴峻時不能營業、沒收入；現在能營業卻沒遊客，也很頭痛。

從高雄來遊七股潟湖的遊客說，雖然本土疫情持續延燒，但工作之餘還是想跟朋友出遊，放鬆一下心情，不過因應這波疫情，現在可能會多選擇人少、空曠的戶外「卡安心」。