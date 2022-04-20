台東舊站±百年系列活動帶領老台東人重溫、遊客認識台東舊站百年來的風華。（蔡旻妤攝）

台東舊站±百年系列活動帶領老台東人重溫、遊客認識台東舊站百年來的風華。（蔡旻妤攝）

台東舊站±百年系列活動帶領老台東人重溫、遊客認識台東舊站百年來的風華。（蔡旻妤攝）

台東舊站±百年系列活動帶領老台東人重溫、遊客認識台東舊站百年來的風華。（蔡旻妤攝）

位於台東市中心的舊火車站建站百年，台東縣府因此舉辦了台東舊站±百年系列活動，除了靜態的口述歷史、老照片、藝術裝置展外，也有環境劇場、講座、走讀小旅行等，帶領老台東人重溫、遊客認識台東舊站百年來的風華，共同思考未來百年發展。

旅客手持車票，走入票口讓老站長剪票。台東舊站設站於1922年4月20日，當時叫做「台東驛」，2001年因環島鐵路網台東火車站遷至岩灣，舊站廢站後逐漸沒落，近年因藝文觀光才成為重要景點。時值百年之際，縣府舉辦系列紀念活動，邀請民眾走入時光隧道。

退休於2013年1月16日的台東舊站末代站長高銘光也特別到場為來賓們剪票，他憶及，在他擔任站長時，因南迴線班次多、起點始於在舊站，交通更便利，因此舊站旅客比起新站還要多，當時站務員非常忙碌、負擔也重，尤其逢年過節，更見證許多爸媽在車站送別子女的情景。

荒廢21年才剛整修完畢的機關車庫，以聲音為主體，展出10位台東鄉親口述對於舊車站的回憶，而承租部分舊站空間的店家，也自費舉辦了台東驛老照片展。老照片展發起人黃秀玲說，希望在地人與旅人在此相遇，大家產生更多交流，當有越來越多人願意聚集在此活動的時候，就能活化當地，盼展出能使老台東人、遊客駐足。

縣府2021年底啟動舊站特區計畫，整合新生路舊站以南、桂林北路以北到中華路以西的三角區域，改善景觀綠美化、設置夜間燈光照明與導覽解說及活化舊倉庫等，預計以3年時間打造更兼顧觀光遊憩與市民生活、休閒運動等多元發展的區域。

文化處說明，這次活動集結2大主題展覽，在甫修繕完畢的機關車庫展出「1922台東驛百年記憶」，透過聲音與靜態展示回顧台東驛的百年歷程；從1922年台東驛的成立，梳理東部鐵道史、台東市街發展風貌、舊站過往風華，並募集了多位民眾的共同口述記憶；走出機關庫外尋著舊時鐵軌紋理感受「2122舊站未來現場」，跟隨在舊站特區中的6組鮮明藝術裝置，遙想台東能再百年延續的生活，感受這裡的日常風格，來場與未來台東的互動。