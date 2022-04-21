高市府近日啟動「確診者居家照護計畫」，勞工局考量移工宿舍居住型態，19日即邀集人力仲介業者、大型移工宿舍管理單位，研商如移工確診於宿舍隔離及關懷措施，降低宿舍群體染疫風險，以及周延確診者關懷服務。

勞工局長周登春指出，由於移工通常多人同住宿舍，生活也多群聚行動，染疫風險更應加強關注，因此立即邀集高市大型宿舍管理單位及人力仲介業者，針對工廠內移工染疫後，研商居家照護及隔離措施，以有效管控與安置。

在會中，勞工局特別提醒雇主、仲介業者，應及早預備量能足夠的隔離處所，以免移工宿舍爆發群體染疫時，影響企業勞動力。與會業者表示，感謝市府長期以來主動的溝通與協助，因應幾波疫情都能超前部署，讓移工宿舍能及時應變並降低傳染風險。

勞工局說，近2年來，由於新冠肺炎疫情快速變動，分別要求大型移工宿舍進行降載、分艙分流、備妥1人1室隔離房等防疫措施，日前並要求中油、台電、中鋼、台船等4大國營企業及38家關鍵企業全力落實快篩，以保障企業產線量能正常運作，並強化社區防護力。

勞工局並呼籲，雇主、仲介業者應落實宿舍管理與移工生活照顧，而最好的防疫措施首屬接種疫苗，尤其是第3劑接種，雇主及仲介業者應積極協助移工完成接種，以降低確診傷害，並加入移工專屬「[email protected]移點通」服務平台，及時接收防疫資訊。