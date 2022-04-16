新冠肺炎本土個案單日破千，指揮中心昨(15日)宣布4月22日起參加旅遊團須接種滿3劑，但該措施事前未與交通部或旅遊業溝通，業界看到新聞立刻炸鍋，旅行社的作業大亂。對此有網友就說，「打100劑也是會確診啊，莫名其妙的規定」、「新台灣生活嗎？」

根據《中國時報》今(16日)報導，政策一公布，各旅遊業群組立刻炸鍋，業者痛批「獨裁」、「拿不回的退費政府出嗎」、「旅行業背鍋，把客人得罪光了」。旅行業品質保障協會發言人李奇嶽指出，指揮中心政策公布後，旅行社的作業大亂，首先旅行業對客人有沒有強制力？已訂位的旅客不肯提供接種3劑證明怎麼辦？若因其中1人未打3劑造成無法出團，消費者能接受自行吸收損失嗎？預料接下來會再冒出一波消費糾紛。

不只旅遊業者感到錯愕，民眾對於此項政策則是紛紛在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過500則留言，不少人認為「感覺3劑成了符令，貼在額頭上就神功護體了」、「沒打三劑疫苗就沒自由了？打了沒命也只能算自己倒楣？」「三劑先當寶，疫苗打到老」、「都他X的準備共存了還3劑令是X小」、「大家一直退、生意怎麼做啊、真的是虧大了、民進黨出來負責」。