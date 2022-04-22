全球疫情仍然延燒，一般民眾應否接種第四劑疫苗在國際上仍充滿爭議。然而歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）及歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）的緊急工作小組均認為，現階段考慮是否接種第四劑 mRNA 新冠疫苗（輝瑞及莫德納）是言之尚早。

研究顯示，注射第二劑加強劑（第四劑疫苗）暫未發現有安全問題。這些數據主要來自以色列，並指出在注射第一劑加強劑之後至少四個月再注射第二劑加強劑，在恢復抗體水平的同時，不會引起任何新的安全問題。數據亦顯示第二劑加強劑有助預防重症，儘管還不清楚效力能維持多久，而且證據仍然有限。

●歐盟數據：第四劑疫苗沒有顯著效益

截至2022年3月底，歐盟內有83%成人已接種兩劑疫苗，另有64%成人已接種一劑加強劑。根據歐盟和以色列的數據，雙方均同意可以為80歲以上長者施打第四劑疫苗。但與此同時，數據也顯示第四劑疫苗對60歲以下免疫系統正常的成人似乎沒有顯著效益。

●澳洲已批准施打第四劑疫苗

澳洲和美國都對是否讓民眾廣泛接種第四劑疫苗仍有爭議，主要問題是接種疫苗的目標是完全預防感染，還是只需要預防重症。針對重症個案，兩地的研究均指出現有的疫苗已提供足夠保護，暫不需要接種第四劑。然而如要完全預防感染，鑒於疫苗的保護力正在下降，民眾可能需要接種加強劑。

澳洲政府已經批准施打第四劑疫苗，但建議民眾在感染COVID-19後等待四個月才接種加強劑。澳洲免疫技術諮詢小組（Australian Technical Advisory Group on Immunization，ATAGI）指出，現在沒有足夠證據表明注射額外加強劑有助防疫。此外，在接種第一劑加強劑之後，其保護力會隨時間下降。

●美國 FDA 質疑第四劑必要性

美國當局也對接種第四劑疫苗的必要性以及個別公司的動機持懷疑態度。更有身兼FDA委員會成員的疫苗專家批評，某些藥廠試圖扮演公共衛生機構的角色，過份執著於要讓民眾接種加強劑。儘管如此，FDA已於三月底批准50歲以上民眾接種第二劑加強劑，疾病管制與預防中心亦在數小時後表示支持分發加強劑。

●莫德納正研發新版加強劑，更能抵禦 Omicron 變種

另一方面，莫德納近日宣布其研發中的二價新冠疫苗加強劑的最新臨床數據。莫德納方面表示，與現有疫苗相比，新版二價疫苗除了可對抗原初新冠病毒以及Beta和Delta變種外，也針對了在Omicron變種的多個基因突變，有助提升人體對Omicron變種病毒的抵抗力。

實驗數據顯示，在接種新版加強劑的一個月及六個月之後，對Omicron變種的中和抗體濃度比現有加強劑分別上升2.20倍和2.15倍。受試者普遍耐受性良好，出現副作用的機率與現有加強劑相近。

莫德納行政總裁Stéphane Bancel表示，新版加強劑將會是北半球人口秋季接種疫苗的首選，預測初步數據可於 2022 年第二季時間出爐。