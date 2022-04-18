85度C推出六款母親節主題蛋糕，早鳥預訂還享85折優惠。（馮惠宜攝）

台中日月千禧特以寫一封信為設計靈感設計母親節主題蛋糕，希望藉由甜點傳遞對媽媽的謝意，且特別搭贈節日卡片，讓孝順的子女們能寫下心中想對媽媽說的話。（日月千禧提供）

星享道留澳甜點師張晏銘Ian為母親節特地規劃「榛馨」以巧克力花冠的方式呈現。（星享道提供）

台灣本土確診人數不斷創新高，烘焙業面對即將到來的母親節，紛紛祭出「減災方案」，有業者只要憑打滿3劑小黃卡就能折300元，還有業者祭出女性消費熱搜產品當母親節買蛋糕抽獎好禮，業者坦言原物料飆漲，加上疫情升溫買氣縮手，但母親節一年只有一度，希望可以讓利給消費者溫馨過節。

台中知名伴手禮業者法布甜今年母親節檔期推出覆盆子玫瑰、草莓皇冠蛋糕，且為鼓勵全民防疫，消費者憑打滿3劑小黃卡，購買限量母親節蛋糕，就可以現折300元或把高貴的康乃馨花束帶回家。另，法布甜也推出官網訂購送絲巾、門市取貨買1送4的內容品牌保冷袋、母親節卡片、野餐餐具組等贈品，積極搶攻今年的母親節市場。

85度C推出六款母親節主題蛋糕，造型有別出心裁的女王皇冠、還有媽媽最愛的彩妝系列超吸睛，頂級原物料更使用來自比利時的嘉麗寶巧克力、暢銷歐洲的法國愛樂薇鮮奶油；且只要至5月5日到門市預購享85折優惠，另外APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，還可再抽iPhone 13 Pro Max、AirPods Pro、LA MER 經典乳霜、LG空氣清淨機、Roborock掃地機器人 S5 Max等；獎品全都是媽媽最愛的精品禮。

台中長榮桂冠酒店持續打愛心牌，「愛的蛋糕傳送計畫~買一捐一活動」邁入第第八屆，至5月3日前消費者預購任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，限量100顆，且4月30前預購享85折優惠。

台中日月千禧酒店別出心裁推出「給母親的一封信」6吋造型蛋糕，信封、信紙搭配鵝毛筆、玫瑰花瓣的造型，就像是要寫下千言萬語表達對媽媽的感謝，口味上結合牛奶香草慕斯、血橙桂花庫利、芒果奶餡，和諧雅緻、清新爽口，征服女性的味蕾。

台中林酒店即日母親節推出7吋「貴妃荔枝覆盆子乳酪慕斯蛋糕」，外觀宛如盛開的花朵，超級吸睛。星享道特地規劃6吋「榛馨」以巧克力花冠的方式呈現，搭配百香果巧克力餡、34％白巧克力以及榛果脆餅，創打造不同層次的口感。