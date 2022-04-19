賠怕了！由於新冠肺炎確診者急速增加，超出產險業者承保預期，防疫險保單中有「定額給付」、「損害填補」費用的保單，在19日5點之後全面停售，且暫時沒有產險公司敢推出。

保險局方面也表示，產險公司之前推出確診或隔離就賠1～5萬元的保單，在現在疫情升溫下，損失可能急劇上升，產險公司必須先釐清情況，確認可承受的「風險胃納量」、適當的「損害填補」金額、確保「保險費率適足性」，才會再重新推出保單。

疫情急速升溫，每日確診者破千人，且許多民眾是確診居家照護，產險業者「嚇壞」，保險局4月8日調查時產險業者還有49張防疫險，18日只剩下23張左右，19日只要有定額給付的防疫險應該都已停售。

保險局18日確認最後三張具損害填補單次給付的防疫險，即國泰世紀產險、旺旺友聯產險及華南產險的部分，都已在19日停售，也就是說保戶若想要確診新冠肺炎或隔離就可理賠單筆保險金1～5萬元的保單，暫時可能買不到。

因為可能理賠的金額目前難以估算，產險業者新上架的都是醫療或身故理賠部分，即要住進加護病房、或住院實支實付；對於居家照護、確診或隔離即定額理賠的承保風險，目前各公司仍在精算，暫時無法確定何時能推出新的保單。

保險局強調，隨著政府防疫政策調整，保險公司也要重新檢視防疫保單內容，及民眾因疫情可能產生的經濟損失，重新設計保單，所以未來防疫險的承保範圍，可能與先前已停售的防疫險保障內容不盡相同。

保險局亦要求保險公司在行銷保單時要明確向保戶說明重要約定事項，並在要保書等書面文件或網路投保網站，以明顯顏色或字體提醒民眾；民眾在投保前也應該詳閱保單條款，瞭解承保範圍及理賠條件等，維護自身權益。