中央流行疫情指揮中心公布，4月22日開始民眾進入健身房需接種滿3劑疫苗，卻引發民怨，業者怒批「不該將健身產業和八大行業相提並論」，對此，立法院民進黨團總幹事鄭運鵬今（19日）表示，希望業者不要把自己的行業與其他類別管制綁在一起，政府不會有職業上的歧視。

鄭運鵬表示，政府並沒有把特定的行業與八大行業綁在一起，因為健身房等公共場所本來就會有直接、間接的密切接觸，在3劑疫苗的限定下，也會給國人、業者有一段接種的日期，是保障使用上的安全，不會像去年一樣要求強制停業。

鄭運鵬提到，現在疫情及管制不會到三級，讓業者有條件的限制下，使用者和顧客有一個相對安全的環境，希望業者不誤解，若業者有作業需要或需要指揮中心可以給更合理的作法來協助，都會轉達；希望業者不要把自己的行業與其他類別管制綁在一起，政府不會有職業上的歧視。

此外，這是保障業者營業與使用者安全，在客戶安心的狀況下，類似健身房的場所才可以營業。